A ti ṣe iṣẹ́ ribiribi lórí ètò ààbò láti ìgbà tí a ti gorií àléfà- Ààrẹ Buhari

Aarẹ Muhamadu Buhari ti ṣalaye ọrọ lori ipenija nnkan ijagun to n koju awọn omo ogun bi wọn ṣe n koju awọn ikọ Boko haram.

Aarẹ ṣalaye pe kii ṣe igba diẹ ni lo n gba awọn ki wọn to ko ohun ija ogun wọle si Naijiria ati ki wọn to kọm awọn ologun bi wọn ṣe n lo awọn ohun ija atawọn irinṣẹ naa.

"Bi a ba ni ki awọn to n ṣe nnkan ija o ṣe ọkọ ijagun, yoo gba akoko ki wọn to se tan, o le gba ọdun, igbesẹ to pẹ ni"