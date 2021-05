Israel-Palestinian conflict: Irọ́ táwọn kan ń gbé kiri lórí ìjà tó wáyé

wákàtí kan sẹ́yìn

Oriṣiiriṣii iroyin lo gba ori ayelujara kan lẹnu ọjọ mẹta yii.BBC ṣe iwadi awọn iroyin ofege to n jade lati ọdọ awọn to gbe lẹyin Israel ati Palestine lati igba ti ija naa ti bẹrẹ.Agbẹnusọ fun olootu ijọba orilẹ-ede Israel, Benjamin Netanyahu pin fidio kan lori Twitter eyi to ni o n ṣafihan bi Hamas ṣe ju rọkẹẹti sí ibi tawọn eeyan Israel pọ sí.