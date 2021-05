Boko Haram reasons group not crushed: Wo ìdí mẹ́fà tí ìjóba kò se tíì kápá Boko Haram

Sugbon ibeere ọ̀pọ̀ eeyan ni pe to ba jẹ́ pe ijoba Buhari ti fọ́ Boko Haram si wẹ́wẹ́ bi o se ti n so lati 2015 kini o wa yi n selẹ̀ bayii?

O di dandan ki won kọ́kọ́ wa ojutu si ohun to sokunfa iwa ibi naa ni NaijiriaAdamu ni titi di asiko yii, ijoba Naijiria ko tii be orisun wahala yii wo ki won le mọ ohun to kan ni sise.

Bulama Bukarti to je akosemose lati Tony Blair ni o yẹ́ ki ijoba fi kun ise awon omo ogyun ni kete ti won ba ti gbiyanju lati yi ero awon alakatakiti Boko Haram pada tan bo se sele ni Syria fun awon to kuro ni Islamic state Group.

Lati odun 2014 titi di 2021 ni Boko Haram ti n sose ni NAijiria ti wọ́n si n ni awon to n tẹ̀lẹ́ on titi di asiko yii.

Koda, Gomina Babangida Zulum to n tuko ipinle Borno so fun BBC pe awon eeyan ilu nibe n darapo mọ́ Boko Haram to el won kuro nile won to so won di asatipo.