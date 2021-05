China ultramarathon: Òjò àrọ̀rọ̀dá gbẹ̀mí àwọn ènìyàn 25 tó ń ṣeré ìdárayá

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Iji lile naa to mu ojo arọrọda dani to to iwọn kilo mita ọgọrun un 100km (60-mile), in agbegbe Gansu ni opin oṣẹ.