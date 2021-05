New Chief of Army Staff: Àwọn tó ṣeéṣe kó gba ipò olórí àwọn ọmọogun lẹ́yìn ikú Attahiru nìyìí

Opin ọsẹ to kọja ni Ọgagun Attahiru ati awọn ọmọ ikọ ologun mẹwaa miran ki aye pe odigba-oṣe lẹyin ijamba ọkọ baalu to gbẹmi wọn ni ilu Kaduna.

Attahiru lo gba ipo lọwọ ọgagun Tukur Buratai lati gbogun ti ikọ agbesunmọmi Boko Haram to n fa eto aabo to dẹnukọlẹ kaakiri ariwa orilẹede Naijiria.

Aarẹ Buhari ati awọn eekan lorilẹede Naijiria ti kan saara si Attahiru gẹgẹ bi akọni to ṣiṣẹ takuntakun lati gbogun ti iwa ọdaran lorilẹede Naijiria.

Tani yoo rọpo Attahiru gẹgẹ bi Adari ikọ ọmọogun ilẹ ni Naijiria?

Awọn onimọ ni ẹka eto aabo lorilẹede Naijiria ti bẹrẹ si ni darukọ awọn to ṣeeṣe ki wọn gba ipo olori ikọ ọmọogun ilẹ ni Naijiria, lẹyin iku Ọgagun Attahiru Ibrahim.

Iroyin lati ileeṣẹ aarẹ tilẹ sọ wi pe ko nipẹ rara ti aarẹ Buhari yoo fi yan adari miran lọna ati gbogun ti eto aabo to mẹhẹ.

Lara awọn ti o ṣeeṣe ki wọn di ipo yii mu ni Major General Danjuma Ali-Keffi, Major General Ben Ahanotu, Major General AM Aliyu, Major General Ibrahim Manu Yusuf ati Major General Faruk Yahaya,

Ọgagun Danjuma Ali-Keffi

Ọgagun Danjuma Ali-Keffi lo di ipo adari awọn ikọ ọmọogun to wa ni ipinlẹ Kaduna, oun ni commander of the national army ni Kaduna.