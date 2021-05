Ìdí tí àwọn aṣòfin ṣe fẹ fagilé NYSC, ohun táa mọ rèé

NYSC: Ìdí tí àwọn aṣòfin ṣe fẹ fagilé Ètò àgùnbánirọ, ohun táa mọ rèé

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

Iroyin to n gbode kan ni pe aṣofin Họnọrebu Awaji-Inombek Abiante to n ṣoju kun Opobo/Nkoto lo mu aba naa wa gẹgẹ bo ṣe tska si ọrọ iṣoro abo to wa lorilẹede Naijiria ni lọọlọ yii.