Timbuktu global Yoruba: Ilé ìtajà aṣọ̀ kan ti ra orúkọ Yorùbá tí ẹnikẹ́ni kò fi ní le lò ó mọ́

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Nibẹ si ni awọn alakoso ileeṣẹ to n ri si iforukọsilẹ ọhun ti ṣalaye pe ileeṣẹ kan to n ta aṣọ nilu Lancashire, Timbuktu, ti sanwo fun orukọ Yoruba lati ọdun 2015.

Ninu atẹjade to fi sita, olusasilẹ ileewe naa, Gbemisola Isimi sọ pe iyalẹnu lo jẹ fun oun pe wọn gba ileeṣẹ kan laaye lati ra orukọ to jẹ orukọ ẹya ati ede ogunlọgọ miliọnu eniyan.

Nkan to yẹ ki o mọ nipa ileeṣẹ Timbuktu?

Ṣugbọn ileeṣẹ naa kọ si ori ayelujara rẹ pe Timbuktu jẹ "ilu kan ninu ààlọ́, to jina, to si jẹ́ ilẹ ajeji nibi ti onikaluku ti le wa isinmi ati igbadun fun ara rẹ.

Kini Trademark tumọ si?

Nkan to tumọ si ni pe ẹnikẹni to ba da ileeṣẹ silẹ, tabi ni orukọ kan to ṣe pataki si iru gbajumọ bẹẹ le lọ si ileeṣẹ ijọba to n ri si ọrọ Trademark lati fi orukọ naa silẹ.