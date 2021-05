Oduduwa Nation: Àwọ́n lọ́balọ́ba tó ń ṣàtìlẹ́yìn jíjá fún Oduduwa Nation ní ilẹ̀ yorùbá

Ẹni tó máa kú ko kú, ẹ jẹ́ ká jà fún ominira ile Yoruba- Ọba Adetokunbo Tejuosoho.

Ọba Adetokunbo Tejuosoho ni ko si ẹnikẹni to ṣetan lati salọ si ibi kankan, bi o tilẹ sepe awọn eeyan kan tilẹ ti n salọ kuro ni Naijiria tẹlẹ nitori bi gbogbo nnkan ṣe ri, paapaa nipa ti eto abo to mẹhẹ.

Ìjọba ló ni àbùkù àìbìkítà lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho to n pe fun Oduduwa Nation- Ọba Olugbọn ti Orile-Igbọn

Oba Francis Olusola-Alao salaye pe ofin ijọba fi aye gba " Self Help" ati " Self Defence" ni eyi to n jẹ ki eeyan gbeja ara rẹ tabi eeyan rẹ bi Sunday Igboho se n se lọwọ yii.