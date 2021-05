Prophet Mohammed: Àwọn olórí lágbáyé tó ti wọ inu sàréè Ànọ́bi Muhammad tó wà ní Medina rí

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, @alriyadhdaily

Ọpọlọpọ awọn olori orileede lo ti wọ inu ibi saree Anọbi Muhammad (SAW), eleyi to jẹ ọkan lara ibi to ṣe pataki julọ ninu Islam.

Ni osu karun ọdun 2021, awọn alaṣẹ orilẹede Saudi ṣi yara ibi ti wọn sin Anọbi Muhammad si fun Olotu ijọba Pakistan, Imran Khani lati wọ ni mọṣalaṣi Anọbi to wa ni Medina.

Imran sabẹwo si mọṣalaṣi naa, wọn si gba a laye lati wọ inu ile Nana Aisha ati iboji Anọbi (SAW).

Ninu ile naa ni iboji anọbi, iboji awọn alabarin rẹ gbogbo titi kan awọn Kalifa meji akọkọ ninu ẹsin Islam, Abu Bakr RA ati Umar RA.

BBC ri ẹkunrẹrẹ iroyin gba latọdọ awọn alaṣẹ to wa ni isakoṣo awọn mọṣalaṣi meji to ga julọ ni Saudi Arabia Haramain Sharifain, wọn ṣalaye awọn olori orileede to ti lanfani ati wọ ibi iboji Anọbi Muhammad.

Haramain Sharifain ṣalaye pe ọpọ awọn olori ijọba ni Saudi Arabia ati kaakiri agbaye ni wọn ti fun lanfani lati wọ ibi saree.

Awọn aṣiwaju ijọ orileẹde Pakistan.

Oríṣun àwòrán, @MaryamNSharif

Aṣiwaju ẹsin yii ni olotu ijọba Pakistan tẹlẹ ri, bẹẹ si ni Imran Khan kọ ni olori orileede Pakistan akọkọ ti yoo ri anfani lati wọ ibẹ.

Olootu ilẹ Pakistan tẹlẹ, Muhammad Nawaz Sharif to jẹ olootu to pẹ ju lori oye naa wa lara awọn adari ti awọn alaṣẹ Moṣalaṣi nla mejeeji to wa ni Saudi Arabia sọ pe wọn ṣilẹkun saare Anọbi fun.

Nawaz ti fi fọto ara rẹ si oju opo Twitter ri to ṣafihan asiko to ṣẹbẹwo si Moṣalaṣi Anọbi ni Medina lọdun 2015 ati ọdun 2018.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, King Sunny Ade's son: Ohùn orin bàbá mi nìkan kọ ni l’Ọlọrun fún mi, ijó bíi kòkòrò ni ṣáá

Aarẹ orilẹede Chechnya, Ramzan Kadyrov

Oríṣun àwòrán, @alriyadhdaily

Aarẹ Ramzan Kadyrov naa ti wọnu saree Anọbi Muhammad ni mọṣalaṣi anọbi to wa ni Medina lọdun 2018 nibi ti awọn oṣiṣẹ Saudi ti gbalejo rẹ.

Ọdun 2007 ni Kadyrov to gori oye lẹyin baba rẹ di aarẹ Chechnya nigba to pe ẹni ọgbọn ọdun.

Awọn ọba ilẹ Saudi.

Oríṣun àwòrán, SPA Àkọlé àwòrán, Sarki Salman bin Abdulaziz tare da shugaban kula da Masallatai biyu masu tsarki Abdul Rahman al-Sudais a ƙabarin Manzon Allah

Awọn alaṣẹ sọ pe Ọba Abdulaziz ati Faisal ni wọn wa ninu iwe akọsilẹ awọn to ti wọ inu iboji saree Anọbi Muhammad (SAW) bi o tilẹ jẹ wipe Haramain Sharifain ṣalaye pe ọpọ ọba Saudi lo ti wọ ibẹ ṣugbọn ti ko si akọsilẹ rẹ ninu itan.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, 'Èmi ọmọ Ikorodu ọ̀ga, ọmọ aṣalẹ̀ jẹ́jẹ! Wo bí àwọn ọmọdé tó "tuush" yìí ṣe ń fi oríkì Yorùbá dábíra

Aarẹ orilẹede Iran, Sayyid Muhammad Khatami

Oríṣun àwòrán, Getty Images Àkọlé àwòrán, Tsohon shugaban Iran Sayyid Mohammad Khatami a Saudiyya

Khatami ni aarẹ karun to jẹ lorilẹede Iran lọdun 1997 si 2005. Ohun si ni aarẹ Iran akọkọ ti yoo bẹ ọba ilẹ Saudi Arabia wo.