King Sunny Ade's son: Ohùn orin bàbá mi nìkan kọ ni l’Ọlọrun fún mi, ijó bíi kòkòrò ni ṣáá

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Emperor Ademola Adegeye to jẹ ọmọ gbajugbaja olorin juju lagbaye, Oloye Sunday Adeniyi Adegeye ti ọpọ mọ si King Sunny Ade(KSA) ni ...

Kii ṣe gbogbo ọmọ King Sunny Ade lo gbe igba iṣẹ orin tọpasẹ baba wọn amọ Emperor ni tirẹ yan iṣẹ naa laayo tori ẹbun ohun orin akoda to fi mọ ijo jijo ti Ọlọrun fun un eyi ti wọn bi i mọ ọ.

Lẹyin to pari ileewe giga fasiti to si ṣe agunbanirọ tan lo to lanfani lati ja si gbangba maa kọrin ta gẹgẹ bi akọṣẹmọṣẹ tori o ni baba awọn awọn ti ki awọn nilọ ṣaaju.