Tope Alabi Vs Tolu Adelegan Ayonitemi: Ẹni tó kọ orin "Oniduro Mi E se o" fèsì lórí ọ̀rọ̀ Tope Alabi

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Olorin to kọ "Oniduro Mi ẹ ṣe o" eyi to jẹ orin to ti gba ẹnu ọpọlọpọ kaakiri lati fi mọ riri ore Ọlọrun, Tolu Adelegan ti fesi lori fidio ti gbajugbaja Olorin Tope Alabi ti ni orin to kọ ko pọn Ọlọrun le.