Adebayo Murital David: Gbogbo iṣẹ́ tó ń múni là láyé wá láti ọpọlọ ni kìí ṣe agbára

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Adebayo Muritala Akanbi David, ẹni to ni ipenija oju sugbọn to n fi ọpọlọ ati ọwọ rẹ dara Adirẹ to rẹwa pupọ.