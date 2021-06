Yoruba Nations Vs Islamic petetionerss: Àkójọpọ̀ àwọn Mùsùlùmí kan bẹ̀rẹ̀ ìpẹ̀jọ́ lòdì sí Oodua Republic

Gẹgẹ bi awọn kan to buwọluwe ọhun ṣe sọ, ko si eto to jọ mọ pe wọn yoo gbọ ti awọn Musulumi nilẹ Yoruba ninu ija ti wọn n ja fun Yoruba Nation.

Ipejọ ori ayelujara yii bẹrẹ lati ọwọ Oyedeji Owoseni ni Ọgbọnjọ oṣu karun to si ti ko itọwọbọwe to fẹrẹẹ to ọọdunrun ati esi ọrọ to fẹrẹẹ to igba ninu iroyin ti a ti ri ikede yii.