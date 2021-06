2021 Great Builder Super Prize for Trophée Babacar Ndiaye: Aàrẹ Muhammadu Buhari gba àmì ẹ̀yẹ Adarí tó dára jùlọ

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Iroyin tuntun to tun gbode kan ni pe lọjọ kejiidinlọgbọn oṣu karun ọdun 2021, wọn darukọ Muhammadu Buhari to jẹ aarẹ orilẹede to pọju lọ nilẹ Afirika gẹgẹ bi ọkan lara awọn to jawe olubori ti yoo si gba ami ayẹ 2021 Great Builder Super Prize for Trophée Babacar Ndiaye.

Kí ni amuyẹ ti wọn ri lara Aarẹ Buhari?

Awọn to ṣe agbekalẹ ami ẹyẹ Babacar Ndiaye Africa Road Builders Award ni"Acturoutes, ileeṣẹ to n gba iroyin nipa awọn nkan amayerọrun ati awọn opopona ni Afirika pẹlu ajọṣepọ Media for Infrastructure and Finance in Africa (MIFA) to jẹ akojọpọ awọn oniṣẹ iroyin Afirika to n royin nipa amayerọrun bii oju popo ni.