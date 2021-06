Adebayo Shittu: Èmi kò ṣẹ Abiola Ajimobi nígbà ayé ẹ, òun ló ṣe mi ṣùgbọ́n.....

Ninu ifọrọwanilẹnuwo naa lo ti sọ ohun to ṣẹlẹ laarun rẹ ati oloogbe Abiola Ajimobi to jẹ gomina ipinlẹ Oyo tẹlẹ ati ibi ti ọrọ de duro pẹlu Florence, aya gomina Ajimobi bayii.

Amofin Adebayo Shittu ni nitori pe Ajimobi kọ lati jẹ ki oun rọpo rẹ nipo gomina lo bi ige ati Adubi to pada ṣẹlẹ.

O ni o dun oun pe ko si agbaagba ẹgbẹ APC kankan to ba wọn da si ija naa nitori ipo. agbara ati owo ti gomina ni.

Shittu ni Ilosiwaju ipinle Oyo lo ku to yẹ ko jẹ gbogbo awọn to ku laye to n wa ni ipo oselu ni ipinlẹ Oyo logun lasiko yii.