Ikire Apomu bank robbery: Adigunjalè kọlu bánkì méjì àti àgọ́ ọlọ́pàá

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Awọn ileesẹ iroyin abẹle sọ pe First Bank to wa ni Ikire, ati Access Bank to wa ni Apomu ni wọn ja lólè.