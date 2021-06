HND BSC Dichotomy: Àwọn sẹ́nétọ́ Naijiria buwọ́lu òfin tí yóò fi òpin sí ìdẹ́yẹsí àwọn tó ní HND

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Awọn aṣofin agba ni Naijiria ti buwọlu ofin ti yoo koju bi awọn eeyan kan kii se tẹ́wọ́ gba àwọn akẹkọọ jade ni Polytechnic

Ile aṣofin agba ni Naijiria ti buwọlu ofin tuntun kan ti yoo fi opin si idẹyẹsi to ma n waye laarin awọn akẹkọọ jáde ni Fasiti ati awọn to ni iwe ẹri HND lati Polytechnic.

Igbimọ to wa fun idasilẹ àwọn ilé ẹ̀kọ́ giga ati ipese owo iranlọwọ TETFUND, lo gbe aba ofin naa lọ siwaju awọn akẹẹgbẹ wọn, ti awọn aṣofin agba si buwọlu abala kinni si ikẹfa.

Alaga igbimọ naa, Senator Ibrahim Shekarau sọ pe fifi ọwọ si ofin naa yoo fi opin si idẹyẹsi ti awọn akẹkọọ gboye HND ma n doju kọ ti wọn ba n wa iṣẹ́.

Bakan naa lo sọ pe aba ofin naa yoo gba àwọn to ni HND lọwọ oriṣiriṣi idiwọ ti wọn ma n ni, ti yoo si tun mu ki wọn o ma gba apọnle ati itẹwọgba bi ti awọn to jade ni fasiti.

O fi kun ọrọ rẹ pe ti wọn ba pa iyatọ to wa laarin awọn to ni HND ati degree run, yoo fi opin si aisi oṣiṣẹ to ni Naijiria, mu idagbasoke ba ìṣàkóso ijọba, yoo si tun fun awọn akẹkọọ jade naa ni ìwúrí lati ma a dá si nkan to n lọ níbi ti kaluku wọn ba ti n se iṣẹ.

Ki lo wa ninu ofin naa?

Ofin tuntun naa, ti Senator Ayo Akinyelure ṣe agbatẹru rẹ ni afojusun lati fi opin si idẹyẹsi, ikunsinu, owo oṣu ti ko dọ́gba, ati ilana igbani sisẹ, to ma n koju àwọn to ni iwe ẹri HND lọwọ, to si n sisẹ ni ileesẹ ijọba ati aladani.

O tun gbero lati gbe imọ ẹ̀rọ ni Naijiria lárugẹ, eyi ti yoo mu ki awọn akẹkọọ to nifẹ si imọ ẹ̀rọ lati lọ fun ẹ̀kọ́ ni polytechnic.

Nigba to n ṣorọ nibi agbeyẹwo aba ofin naa fun igba kejì, Senator Akinyelure sọ pe fifi ọwọ rọ àwọn to ni iwe ẹri HND le ṣe akoba fun afojusun Naijiria lati ni awujọ to ni imọ ẹ̀rọ ati sayẹnsi.

Anfaani wo lo ni awọn akẹkọọ ni Naijiria yóò jẹ lara ofin yii?

Adari ile aṣofin agba, Senator Ahmed Lawan sọ pe ọjọ ti pẹ ti ọrọ idẹyẹsi ti wa laarin awọn akẹkọọ jáde ni Fasiti ati Polytechnic, sugbọn ofin ti awọn buwọlu yii yoo mu iwuri ba awọn akẹkọọ to ni HND.

O si rọ àwọn ileesẹ aladani ati ti ijọba pe ki wọn o tẹ́wọ́ gba a ni kete ti Aarẹ Muhammadu Buhari ba fi ọwọ si.

Ọdun 2019 ni ile igbimọ asoju-sofin kọkọ fi ọwọ si aba ofin naa, ti wọn si sọ pe miliọnu marun-un Naira ni ileesẹ to ba tako o yoo san, nigba ti eeyan kan ṣoṣo to ba ta ko o yoo san miliọnu kan Naira.

Gẹgẹ bi akọsilẹ inu ofin naa, nkan kan naa (igbani sisẹ, igbega, anfaani lati kekọọ si, ati awọn nkan míì) ni yoo ma a tọ si ẹni to ni iwe ẹri BSC ati HND to ba n ṣe iru iṣẹ kan naa.

Bakan naa ni Asofin Edward Pwajok to jẹ alaga igbimọ eto okoowo sọ pe, ko si idi pataki kankan fun idẹyẹsi naa, ati pe yoo kan mu ki awọn orilẹ-ede agbaye ma a fi oju tẹmbẹlu wo eto ẹkọ ni Naijiria ni.

"Ọpọlọpọ idẹyẹsi lo wa ni asiko igbani ṣíṣẹ, ipele kẹjọ ni wọn ma n fun awọn akẹkọọ jade ni fasiti, ti wọn si ma n fi àwọn to ni HND si ipele kẹfà tabi ikeje.".

O ni bakan naa lo ri ninu owo oṣu wọn, nitori pe awọn ileesẹ kan ma n san ẹgbẹrun lọna ọgọrun Naira fun akẹkọọ jade fasiti ti wọn gba ṣíṣẹ, ti wọn si n san ẹgbẹrun lọna aadọrin fun ẹni to ni HND, fun ipo kan naa.

Ile ẹ̀kọ́ Ilaro Polytechnic gba igbega.

Yatọ si ọrọ idẹyẹsi laarin awọn akẹkọọ jáde ni Fasiti ati awọn to jade ni polytechnic, ile aṣofin agba tun buwọlu pe ki ilé ẹ̀kọ́ Polytechnic Ilaro, ni ipinlẹ Ogun di fasiti ijọba apapọ fun imọ ẹ̀rọ.