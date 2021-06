AK-47 production factory: Àwọn afurasí méjì tó ń rọ ìbọn AK-47 lábẹ́lé kó sọ́wọ́ ọlọ́pàá ní Jos

wákàtí kan sẹ́yìn

Wọn tun ṣafihan awọn afurasi mọ́kàndínláàdọ́rin miran ti wọn fẹsun kan pe wọn jẹ ajinigbe, janduku, adigunjale, awọn to n rọ ibọn lọna aitọ atawọn to n ṣe ayederu nọmba ọkọ.

Ileeṣẹ ọlọpaa ọhun tun ni awọn afurasi to ṣekupa Christopher Dega, to jẹ olubamọran si gomina Samuel Oton ti ipinlẹ Benue lori eto abo tọpasẹ oloogbe naa lọ sile ounjẹ kan ni Jos ki wọn to gbẹmi rẹ.