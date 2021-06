Onion traders: Àwọn Hausa yari pé wọn o ní ta Àlùbósà fún Ibo mọ torí ààbò

Awon onisowo alubosa ni iha Ariwa Naijiria ti so kiko alubosa lọ sí iha Guusu - Ila Oorun rọ bayii.Awọn adari ẹgbẹ alalubosa at'awọn ontaja ni awọn ṣe ipinu yii torí aisi abo.

Aliyu Isa ni tita alubosa fún wọn tún di ọjọ mii ọjọ ire."A o ni kó alubosa fawon ilẹ Ibo afi bi abo to daju ba wa koda ko to ọdun mẹwa".

Ni Ọgbọn ọjọ oṣu karun ọdun 2021 ni awọn jaguda já ọkọ ajagbe meji to kun fún alubosa ni ìjọba ibilẹ Mbaise, ipinlẹ Imo.

O ni ohun tó ṣẹlẹ si ọja awọn at'awọn eeyan wọn ni ọjọ Aiku ọsẹ to kọja ti wọn wọ wahala pẹlu bi awọn janduku ṣe lu wọn ti wọn ji gbogbo alubosa naa.

Bí aiko alubosa sita yóò ṣe pa awọn eeyan laraAwọn àgbẹ to n gbin alubosa ni awọn ara ilẹ Ibo nikan ni igbesẹ náà yoo pa lara.Ni ti àwọn to n ta a, won yoo kan darii kiko alubosa naa lọ si ibomiran ni.

O ni torinaa, awọn o kuta pe awọn o ko lọ fún àwọn Ibo."Nkan mii to tun ṣẹlẹ ni pé ina jo alubosa to to ọpọlọpọ biliọnu naira torinaa ìyẹn gan yóò din iye alubosa ti a n ko jade lọwọ".