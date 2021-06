Saheed Balogun: Tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ nípa Fathia Balogun, aṣọ kọ̀rọ̀ ni, mi ò kí ń sá a níta gbangba

"Awọn to sa aṣọ ikọkọ wọn sita lọjọsi wọn pada mu Garri rẹ".

O ni niba ti oun bẹrẹ ere Tiata leyi to ti le logoji ọdun sẹyin, oun ṣi wa nileewe koda awọn tun ma n lọ ja awọn iṣẹ mii mọ ara wọn ki owo le wa lọwọ ọmọkunrin.

Ọpọlọpọ iroyin lo ti wa nilẹ koda to ti wa lọkan awọn eeyan ti wọn fẹ lati mọ ẹkunrẹrẹ rẹ lati ẹnu ọlọrọ gangan, nipa ọrọ ifẹ laarin gbajugbaja oṣere Saheed Balogun ati iyawo rẹ tẹlẹ, Fathia Balogun.

BBC Yoruba wa ni anfani lati gbalejo ọkan ninu wọn, Saheed Balogun, bo tilẹ jẹ pe awọn ọrọ nipa ara rẹ ni ibeere ti a kọkọ beere ti idahun rẹ si jẹ iwuri fun awọn ololufẹ rẹ to n wo o nile, ibeere nipa oun ati Fathia Balogun ṣi papa jade naa.

Nipa bi Saheed Balogun ṣe tayọ awọn akẹgbẹ rẹ kọọkan to fi n ba awọn oṣere elede gẹẹsi kopa ti yoo tun sọ ede Hausa ninu awọn ere mii, o ṣalaye pe "wọn bi mi si ilẹ Enugu, mo tun wa gbọ ede Hausa, amọ ni ti sisọ ede Gẹẹsi ninu ere, Ọlọrun kan yan mi fẹ ni tori aimoye awọn ti mio tilẹ le duro lẹgbẹ wọn ninu ede Gẹẹsi sisọ amọ mo si n ṣe daadaa ju wọn lọ tori naa, Ọlọrun kan wo sunsun ṣe mi laanu ni".

Saheed Balogun wa gba imọran pe ko dara ki eeyan maa jowu ẹnikankan ti Ọlọrun ba ti ni oun lo kan, "ohun to n ṣe ti tiẹ fi daa, iwọ naa ṣe e ki tiẹ fi daa".

Ni ti awọn akẹgbẹ rẹ ti wọn jọ bẹrẹ ti wọn jọ jẹ ogbontarigi ti awọn eeyan o ri mọ, Saheed ni ẹlomii ti lọ ilu Oyinbo, omii o si laye mọ, omii ti n ṣe iṣẹ mii pe oun si maa n kan si wọn ti oun si maa n fun wọn ni apọnle ju ẹni to ṣẹṣẹ de lọ ki wọn le kọ ẹkọ lara rẹ.

Lara awọn ti wọn ṣi jọ wa to darukọ ni Taiwo Hassan, Yinka Quadri.

Ni kete ti atọkun mẹnu ba ọrọ Fathia Balogun to jẹ iyawo rẹ tẹlẹ, Saheed Balogun ni oun kan pọn BBC le ni oun ṣe dahun lati wa fun ifọrọwanilẹnuwo wọn amọ ni ti ọrọ yii ki wọn jami lori rẹ.

Ọjọ ti ọrọ ba to sọ, maa sọ ọ".

Saheed ni awọn to sa tiwọn sita lọjọsi wọn mu Garri kẹyin ni. "Lootọ funra wa la yan iṣẹ taa n ṣe, aṣọ unfun ni wa to n rin ninu okunkun, aṣọ funfun ko si rọra ko ma baa kọlu elepo".

Bi ibeere ṣe yi si awọn iṣẹ mii ti Saheed Balogun n ṣe niyẹn to si ṣalaye pe oun ti ni ileeṣẹ fiimu tirẹ to ti n kọ awọn ọdọ to ṣẹṣẹ ndagba o ni oun o ni igbagbọ ninu oni, oun gbagbọ ninu ọla toripe awọn agba oṣere kan naa lo gba oun laye ti gbogbo eeyan ṣe n pe inagijẹ oun, "Walata".