Oyo PDP: Ẹgbẹ́ alábùradà pín sí méjì, igun kan ta kété sí Seyi Makinde

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

O dabi ẹni pe ipilẹ ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party, PDP, nipinlẹ Ọyọ ti n mì bayii, to si ṣe e ṣe ki ẹgbẹ naa o tuka, pin kelekele.

Eyi ko ṣẹyin bi awọn agbaagba ẹgbẹ kan ṣe kede pe, awọn ti da ẹgbẹ osẹlu naa si meji, abala kan fun Gomina Seyi Makinde, ati abala keji fun awọn to fẹ ilọsiwaju ẹgbẹ.

Lasiko to ba BBC sọrọ lori igbesẹ wọn, ọkan lara awọn agba ẹgbẹ naa to yapa, Alhaji Nureni Adebayo Akanbi sọ pe aṣiyan patapata ni gomina Seyi Makinde jẹ fun ẹgbẹ PDP nipinlẹ Ọyọ.

A gba ẹgbẹ PDP Oyo lọwọ Makinde, yoo mọ pe ẹgbẹ lo ni ijọba - Akanbi

Ẹni to jẹ Akọwe ipolongo fun ẹgbẹ PDP nipinlẹ Ọyọ, Ọgbẹni Akeem Olatunji sọ fun BBC pe ko si nkan to jọ iyapa ninu ẹgbẹ naa.

O ni awọn kan lo kan ko ara wọn jọ lati sọ nkan to wu wọn, amọ ti kii se nkan ti ẹgbẹ fẹ.

"Lootọ ni ko si ẹni to pé, ṣugbọn Seyi Makinde n ṣe nkan ti ẹgbẹ n fẹ."

Tako nkan ti Alhaji Nureni Akanbi sọ pe gomina fi ipo alaga ijọba ibilẹ tọrẹ fun awọn ọrẹ rẹ lasiko idibo to kọja, Ọgbẹni Olatunji sọ pe ko si nkan to jọ bẹẹ.

Bakan naa lo ṣalaye pe, awọn to n sọ pe awọn ti pin ẹgbẹ si meji ni erongba ati eto to tako ti ẹgbẹ ni, to si jẹ pe ilana ẹgbẹ ni Makinde n tẹle, nitori pe ifẹ araalu lo jẹ ẹgbẹ PDP logun julọ.