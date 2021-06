Africa Eye Migrants: Àwọn tó ń fẹsẹ̀ rìn sálọ orílẹ̀èdè míì ṣe fídíò ráńṣẹ́ sílé

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

BBC Yoruba ba lara awọn to n salọ yii rinrinajo diẹ nibi ti wọn ti n ṣalaye bi iku ṣe maa n he wọn lawọn ọna ẹburu yii, ọtọ ni bi wọn ṣe n koju awọn adigunjale iṣẹ ati ebi ninu oju ọjọ to gbona tun gbona janjan pẹlu oorun to to onipele aadọta (50 degree).