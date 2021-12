Tope Alabi yà mí lẹ́nu gan o pé "Oniduro mi" kìí ṣe orin tó yẹ kí ọlọ́run fún mi - Tolu Ad

BBC Yoruba lọ sile Olorin ẹmi to gba imisi to si tun kọkọ kọ orin "Oniduro Mi", Toluwalase Adelegan to fi ilu Akure ṣe ibugbe ti a si bere ọrọ lati tu iṣu de isalẹ koko lori ọrọ ti gbajugbaja olorin, Tope Alabi sọ lori itage ijọ kan to tin ṣe iṣẹ iranṣẹ orin pe ko tọ si olorin naa ko pe Ọlọrun ni Oniduro.