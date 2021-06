Babatunde Ayanniyi One hand driver: Èrò pé kí mo fẹ́ dà láyé mọ́ báyií bí wọ́n ṣe gé ọwọ́

Iṣẹlẹ to fa sababi bo ṣe padanu ọwọ rẹ kan jẹ aburu gbaa eyi to ṣẹlẹ ni ọdun bii mọkanla sẹyin ninu ijamba ọkọ nla kan loju popo.

Bi Ayanniyi ṣe wa n ṣe e to fi ọwọ kan to ku wa ọkọ ko yeni to boya ninu irọrun ni tabi ninu irora. Ko si ẹni ti yoo ri i ti ko ni ya lẹnu.