Oyo beggars: Ìjọba Oyo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn oníbárà kúrò láàrin ìgboro ìlú Ibadan

wákàtí kan sẹ́yìn

Atẹjade lati ọwọ akọwe iroyin fun Gomina Ṣeyi Makinde, Arakunrin Taiwo Adisa tọka pe lara awọn ẹka ileeṣẹ ijọba to ṣe agbekalẹ eto naa ni, ẹka to n ri si ọrọ awọn obinrin ati amojuto tolori-tẹlẹmu, ẹka iroyin, aṣa ati irinajọ igbafẹ, ẹka to n risi ọrọ ijọba ibilẹ ti ọrọ oye tofimọ ọfisi akọwe ajọ to n ṣe akoso owo iranwọ nipinlẹ Ọyọ eleyii Kọmisana ọlọpaa tẹlẹri, Fatai Owoṣeni n ṣe akoso rẹ.