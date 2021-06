Twitter ban in nigeria: Kò bá òfin mu bí ìjọba Naijiria ṣe gbẹ́sẹ̀lé Twitter - Ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ́

wákàtí 3 sẹ́yìn

Wọn tun ke si ijọba apapọ lati ma ṣe gbe ẹnikẹni ninu awọn to tapa si ofin naa lọ sile ẹjọ.

Ẹgbẹ naa tun bu ẹnu ẹtẹ lu aṣẹ ajọ to n ri si ọrọ igbohunsafẹfẹ ni Naijiria, NBC, to sọ pe ki gbogbo awọn ileeṣe iroyin yọ ara wọn kuro loju opo Twitter.

Wọn ni "A rọ ijọba Naijiria lati yi aṣẹ rẹ pada lori ofin to fi de Twitter nitori aṣẹ naa ko ba ofin mu, to fi mọ igbeṣẹ lati fi panpẹ ofin mu gbogbo awọn to n tapa si aṣẹ ọhun."