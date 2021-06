Sergio Ramos transfer news: Òfófó àwọn tó ń ṣé ìdúnadúrà agbáọ́lù lágbayé

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

AS sport to jẹ iwe iroyin lede Spanish sọ pe Paris St-Germain , Manchester City , Manchester United ati Sevilla wa lara awọn ẹgbẹ agbabọọlu to n gbiyanju lati ra balogun ikọ Real Madrid, Sergio Ramos to ṣetan lati kuro.