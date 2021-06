Wo bí àbẹ̀wò Ààrẹ Muhammadu Buhari sí Borno ṣe lọ

Aarẹ Muhammadu Buhari ti ṣe àbẹ̀wò si ipinlẹ Borno, to si ba awọn ọmọ ogun to wa loju ija nibẹ sọrọ.

Ọjọbọ ni Buhari ṣe àbẹ̀wò ọlọjọ kan, nibi to ti gúnlẹ̀ si ibudo awọn ọmọ ogun ofurufu to wa niluu Maiduguri ni nkan bi aago mẹwa owurọ.

O ni ijọba oun ti n ṣe atunse awọn irin'ṣẹ ologun to ti ba jẹ, to si tun ti ra awọn tuntun mii to, eyi to dé si Naijiria laipẹ yii.