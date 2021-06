Iwo Road fight: Rahmon n múra láti lọ rí ìyàwó àti ìbèjì tó bí ní US kí jàndùkú tó pa ní Iwo road - Ẹbi Rahmon

Yoruba bọ, wọn ni ẹni ti ko ni di ọla, to ba ri ẹni sọ fun un, i ba jiyan pe ko le ri bẹẹ lailai.

Bẹẹ gan ni ọrọ ri fun Rahmon Azeez, ọkunrin ẹni ọdun mẹrindinlogoji, ti awọn janduku pa lasiko ija igboro to waye ni Iwo-Road, nilu Ibadan, ni Ọjọru.

Iroyin sọ pe ọkunrin naa n mura lati lọ wo iyawo ati awọn ọmọ rẹ tuntun, ibeji, ni orilẹ-ede America, ko to di pe o ku iku ojiji.

Ẹgbọn oloogbe to ba awọn akọroyin abẹle sọrọ, Ahmed Azeez, sọ pe Rahmon ko ti i ri awọn ọmọ naa tabi fi ọwọ kan wọn ni ojukoroju lati igba ti iyawo rẹ ti bi wọn si ilu oyinbo.

Ki gan-an lo fa ija laarin awọn oniṣowo foonu ati awọn janduku to pa Rahmon Azeez?

Iroyin to n lọ, ti a ko ri ibi fidi rẹ mulẹ ni pe iya to bi Rahmon Azeez, Mama Ahmed, gan-an lo kọ ile itaja ti wahala ti waye, nibi ti awọn ṣọọbu ti wọn ti n ta foonu wa.

A gbọ pe ninu ile itaja naa ni Rahmon naa ti n ta foonu, to si gbajumọ laarin awọn oniṣowo ẹgbẹ rẹ nibẹ.

Wọn ni ni owurọ Ọjọru ti ija waye, Rahmon lo fẹ gbe ọkọ rẹ wọle sinu ọgba ile itaja naa, amọ awọn awakọ bọọsi to n gbe ero nibẹ ti wa ọkọ wọn di ẹnu ọna.

Iroyin sọ pe ọrọ ti Rahmon sọ bọ si apo ibinu awọn awakọ , eyi to fa tita ohun si ara wọn.

Eyi naa si lo mu ki awọn to oniṣowo foonu, doola rẹ kuro lọwọ awọn awakọ naa ati awọn alaṣẹ gareji.

Awọn to wa nibi iṣẹlẹ naa sọ pe Rahmon gan-an ni wọn doju kọ, ti wọn si bẹrẹ si ni ju okuta, igi ati awọn nkan ẹlẹnu ṣomu-ṣomu mọ, ko to o di pe wọn fi nkan gun ni àyà.

Ọkan lara awọn to ba oniroyin sọrọ, Taye Salawu sọ pe awọn janduku naa ri pe ẹmi bọ lẹnu Rahmon ki wọn o to kuro nibẹ.

Bi awọn kan ṣe doju ija kọ Rahmon, ni awọn miran n kọlu awọn oniṣowo to ku, ti wọn si n ko wọn ni ọja.

Iwe iroyin abẹle The Punch to ṣe abẹwo si ẹbi oloogbe sọ pe mama rẹ, to ni ile itaja naa, Alhaja Salmot Azeez sọ fun awọn akọroyin pe oun lo n gba awọn awakọ ni aaye lati ma lo aye diẹ niwaju ile itaja oun fi ṣe garej, botilẹ jẹ pe wọn n di ẹnu ọna.