Tope Alabi vs Alaseyori: Mike Bamiloye fèsì sí ìtọrọ àforíjì tí Tope Alabi ṣe nítorí orin Oniduro Mi

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Lẹyin ti iroyin bẹrẹ si ni jade wipe gbajugbaja agba olorin ẹmi, Tope Alabi to sọrọ si ọdọ olorin ẹmi, Yinka Alaseyori pe ko tọ fun un lati pe Ọlrun ni Oniduro ninu orin "Oniduro Mi to kọ, eekan oṣere Kristẹni, Mike Bamiloye ti kọ ọrọ bíi afiwe Episteli.

Bamiloye dupẹ lọwọ Tope Alabi pe o ṣe ohun to tọ pẹlu awọn aforiji to fi sita o si gbadura fun un pe Eṣu yoo maa ri itiju lori aye rẹ titi lae ni.

O fi ọrọ to rọra ṣẹlẹ ranpẹ amọ to di ranto laarin ọsẹ kan atu ọjọ diẹ gẹgẹ bi ara awọn ogun to maa n suyọ ninu aye ati iṣẹ iranṣẹ eeyan eyi to si gbadura fun un pe yoo maa bori.