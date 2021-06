Timi Dakolo: Gbajúgbajà olórin sọ ìdí tí òun àti ìyàwó rẹ̀ ṣe sọ fún àwọn ọmọ wọn nípa bí wọ́n ṣe fí ipá bá ìya wọn lọ̀pọ̀

Gbajugbaja olorin, Timi Dakolo ti ni oun ati iyawo oun Busola Dakolo sọ fun awọn ọmọ wọn nipa bi pasitọ kan ṣe fi ipa ba iya wọn lopo ni igba to wa ni kekere.

Ọdun 2019 ni Busola Dakolo jade sita lati sọ bi gbajugbaja pasitọ kan ṣe fi ipa ba oun lopo nigba to wa ni ọmọde, ti kii si ṣe igba kan ni pasitọ naa hu iru iwa bẹẹ pẹlu rẹ.

''Mo jẹ ki wọn mọ wi pe eniyan nla ati eniyan pataki to ni igboya ni iya wọn to si la iṣoro to bani ni inu jẹ kọja ni kekere.''