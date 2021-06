Sheik Gumi: Pipa ní wọ́n gbọ́dọ̀ pa àwọn agbebọn tí wọ́n ń jí àwọn ènìyàn gbé, ẹ dá ọ̀rọ̀ Sheik Guni nù

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Yesufu to sọrọ naa loju opo ayelujara rẹ ni awọn agbebọn ti ṣekupa ọpọlọpọ eniyan, ti wọn si ti sọ di alairile gbe, nitori naa ijọba nilo ati pa wọn run.

O sọ ọrọ yii tako ọrọ ti Ilumooka àlfá ẹṣin Islam kan to tun máa n ba awọn àgbesunmọmi at'awọn ajinigbe sọrọ pẹlẹ kutu, Sheik Gumi to ni ki i ṣe pipa awọn agbebọn ni ọna abayọ si eeto aabo to dẹnukọlẹ ni Naijiria.