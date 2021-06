Lagos-Ibadan Expressway Fire: Kíló fa iná tó sọ ní òpópónà Ibadan sí Eko tó gbẹ̀mí ènìyàn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ sì jóná?

ìṣẹ́jú 59 sẹ́yìn

Ijamba ina sọ ni opopona Ibadan si Eko ni agbegbe Ọgere ni owurọ Ọjọ Iṣẹgun, to si mu ẹmi eniyan meji lọ pẹlu ọpọlọpọ ọkọ to jọna ninu iṣẹlẹ naa.

O ni ijanu ọkọ to gbe bẹntirolu lo da iṣẹ silẹ, to si lọ kọlu ọkọ miran to wa loju ọna , eleyii to fa ija to si mu ẹmi lọ.