Ajimobi ṣì ń dá wa lọ́rùn, kódà lẹ́yìn ikú - Oyo APC

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Senetor Abiola Ajimobi

Bi pọpọṣinṣi ayẹyẹ iranti iku oloogbe Abiola Ajimobi to jẹ gomina ipinlẹ Oyo tẹlẹ ṣe n waye, ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress ti tun wu ọrọ jade wipe iranti nipa ipa rere ti eekan adari oṣelu yii fi lelẹ ko ni parẹ lọkan awọn araalu.

Gbogbo idile Ajimobi lo n ṣelede lẹyin eeyan wọn, Sẹnetọ Abiola Ajimobi, nibi ayẹyẹ yii si ni ẹgbẹ ti Sẹnetọ ọhun wa ko to dagbere faye ti sọ pe ipa ti eeyan ko lee gbagbe laye ni Ajimobi ko laye awọn eeyan to mo iyi idari, iṣejọba daradara ati iwa ire inu eniyan.

Bi ẹ ko ba gbagbe, ọjọ karunlelogun oṣu kẹfa ọdun 2919 ni iroyin iku Ajimobi gbode kan lẹyin ti iroyin ni ọwọja arun Covid-19 to n ba finra baa gidi gan to si gba ibẹ lọ.

Ajimobi ni gomina akọkọ to dari ipinlẹ Oyo fun saa meji lerawọn to si jẹ pe lasiko to ku, o jẹ igbakeji adari ninu ẹgbẹ oṣelu APC niha Guusu.

Ajimobi ti wọn pe ni Aarẹ Ibadan naa pe aadọrin ọdun ko to kuro loke eepẹ.

Ninu atẹjade kan ti Olawale Sadare to jẹ oluranlọwọ pataki fun igbimọ amuṣẹya APC ni ipinlẹ Oyo fi sita, Oloye Akin Oke to jẹ alaga no laarin ọdun kan to kọja yii, o jẹ ipenija fun ẹgbẹ oṣelu naa tori aisi Sẹnetọ Ajimobi laarin wọn tori bo ṣe maa n ṣe asugba ohun gbogbo lapaa Guusu-Iwọ Oorun ati kaakiri Naijrira titi de ẹyin odi.

O ni ni ọdun mẹjọ ti oloogbe Ajimobi lo, "ko kan ṣe bii awọn aṣaaju bii Oloye Obafemi Awolowo, Bola Ige ati Alhaji Lam Adesina nikan, ṣugbọn o ṣe atunto ibi gbogbo fun anfani awọn iran to n bọ lẹyin rẹ ni".

Wọn bu ẹnu atẹ lu nkan to n ṣẹlẹ ninu oṣelu bayii lẹyin t Ajimobi ti ku pe ko dara to. Wọn ni awn eeyan n ko okiki alafia ati idagbasoke ti Ajimobi mu wa saye awọn ara Oyo nigba to wa nijoba.