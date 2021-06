Fisayo Amodemaja: Nínú eré 'Children Day' ní Sọ́ọ̀ṣì ni Abebi ti bẹ̀rẹ̀ eré ṣisṣe- Bukola

Oluwafisayomi Amodemaja jẹ ọdọmọde oṣere to tun gbe fiimu ara rẹ jade gẹgẹ bii olootu ere.

Fiimu Abebi to kọkọ gbe jade jẹ eyi to sapejuwe pe o da lori iwa ipa ninu idile ati ipa to n ni lara awọn ọmọ nibẹ.