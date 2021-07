Kenneth Okonkwo: Obìnrin tí kò bá lè mọ rírì owó péréte tí o bá ń fun un kìí ṣe ẹni tó yẹ kí o gbé sílé

Lasiko to n sọrọ loju opo Facebook rẹ, Okonkwo ni obinrin to ba fẹran ololufẹ rẹ denu ko ni maa tii lati na ọwọ si ohun ti ọwọ rẹ ko ka.

Gẹgẹ bo ṣe sọ, "Ki ọlọkada to le pa igba naira, yoo ni lati rinrinajo bii igba mẹrin, sibẹ, ko ni le jere igba naira nitori yoo ni lati kọkọ yọ owo epo ati owo awọn Union kuro ninu owo to pa."

"Ẹ gbọ o, obinrin ti ko ba le mọ riri owo perete to n ba n fun un kii ṣe ẹni to yẹ ki o gbe sile."

O ni "Iṣoro to wa nibẹ kii ṣe pe o ko fun ni owo lasiko to yẹ, ṣugbọn ko si iye owo ti o ba fun irufẹ obinrin bẹẹ ti yoo tẹ lọrun.""Eyii to n tumọ si pe o kan n fi owo ati akoko rẹ ṣofo pẹlu obinrin ti ko yẹ ni."Kenneth Okonkwo pari ọrọ rẹ pe ki awọn okunrin maṣe ni ara wọn lara lati tẹ obinrin lọrun nigba ti wọn ko le ṣe ohun kan naa fun ara wọn.Lẹyin naa lo ni "Obinrin to ba fẹran rẹ denu ko ni ti ọ lati kọja aye rẹ, ṣe ni yoo kin ọ lẹyin ki ọjọ ọla rẹ le dara."