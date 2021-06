Ìwé ẹ̀rí àyẹ̀wò oògùn olóró yóò di dandan fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ gbé'yàwò láìpẹ́- Buba Marwa NDLEA

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Ajọ to n gbogun ti ogun oloro ni Naijiria, NDLEA ni laipẹ laijina gbogbo awọn to ba fẹ ṣe igbeyawo lorilẹede Naijiria ni yoo ni lati maa gba iwe aṣẹ ọ mọ lọwọ ogun oloro ki wọn to lee ṣegbeyawo.