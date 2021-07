Lagos Yoruba Nation rally: Ìwádìí wa fihàn pé kìí ṣe òkú tútú ni ọmọ tí wọ́n sọ pé a pa ní Ojota - Ọlọ́pàá Eko

Ninu atẹjade to fi sita, agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa naa, Muyiwa Odejobi sọ pe ayederu iroyin patapata ni iroyin naa, ati pe o jẹ ọna lati da ibẹru ati wahala silẹ lọkan awọn eeyan rere to n gbe ni ipinlẹ Eko ati Naijiria lapapọ ni.

O ni "ibi ti awọn eeyan ti ri oku naa jina si ibi ti iwọde ti waye. Lẹyin ileepo MRS to wa loju ọna to lọ si Maryland ni wọn ti ri.

"Odikeji ibi ti iwọde ti waye ni paapaa, to si jẹ pe ẹjẹ to wa lara oku naa ti gbẹ, eyi to tumọ si pe kii ṣe oku to ṣẹṣẹ ku."