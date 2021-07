Olusegun Obasanjo bu ẹnu àtẹ́ lu ìwé ìròyìn Nàìjíríà tó kọ̀ròyìn pé òun dá ẹgbẹ́ òṣèlú tuntun sílẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Oloye Obasanjo to wa ni ilu Kabul, Afghanista lọwọlọwọ gẹgẹ bi alejo aarẹ Ashraf Ghani fi ikede sita pe iroyin yii ti akọroyin kan to n jẹ Soni Daniel kọ, ofuutu fẹẹta irọ gbaa ni.

Ninu atẹjade ti Kehinde Akinyemi to jẹ olugbaninimọran pataki fun un lori ọrọ iroyin fi sita, o ni oun ko ṣe eto tabi gbero kankan lati da ẹgbẹ oṣelu kankan kankan silẹ lasiko yii tabi lọjọ iwaju.

Obasanjo ni ẹni to kọ iru iroyin bẹẹ ni lati ṣe ibẹwo si "Yaba Left" nibi ti wn ti n wo awọn to ni arun ọpọlọ ni ipinlẹ Eko. Bẹẹ naa lo na ẹnu eebu si ẹnikẹni to ba gbagbọ ninu iroyin naa.