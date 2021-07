Ibadan Gas tanker accident: Ọdọọdún la máa ń gbé igbá àgbo lọ́jà Bode àmọ́ àwọn kan kọ̀ lọ

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Eyi lọrọ to jade lẹnu Iyaloja gbogbo ọja Bode nilu Ibadan nibi ti Tanka to ko afẹfẹ gaasi ti sirin to ya wọ inu ọja to si pa eeyan eeyan mẹrin tawọn mii farapa.