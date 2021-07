Lagos Yoruba Nation rally: Mi ò tíì ríi òkú ọmọ mi tí wọ́n pa ní ìwọ́de Yoruba Nation sójú

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Arabinrin Ifeoluwa Adeeko to jẹ iya Jumoke ọmọ ọdun mẹẹdọgbọgbọn ti wọn pa nibi iwọde Yoruba Nation to waye ni ilu Eko ni bi ọmọ yii ba lọ ba eeyan ṣiṣẹ to pa owo wale, ọwọ ọhun naa loun n papọ mọ ti ọwọ oun to fi n tọju awọn ọmọ.