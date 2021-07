Prophet TB Joshua: Nínú ìran ni a ti gbé agbára àṣẹ àti ìrìnàjò iṣẹ́ olóògbé TB Joshua - Wolìí Moses Awe

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Moses Awe ni oun tun ti pade Wolii TB Joshua ni ijọ rẹ to wa ni ilu Eko nibi to ti fẹ ṣe isin kan pẹlu awọn ọmọlẹyin rẹ ti ko si lee sọrọ si ẹrọ gbohungbohun mọ koda isin naa o ṣeeṣe mọ nigba to foju gaani oun to si wa duro ti oun fun iṣẹju marun.