Oduduwa republic: Mo kọ̀ láti kópa nínú ìwọ́de Yoruba Nations rally ni Eko- Iba Gani Adams

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Iba Gani Adams to jẹ Aarẹ Ona Kakanfo gbogbo ilẹ Yoruba ṣalaye idi ti oun ko fi kopa ninu iwọde Yoruba Nations rally to waye ni ilu Eko lọjọ abamẹta to kọja lọ.