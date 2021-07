Okunade Sijuwade: Ìfẹ́ tí Sarun tó súnmọ́ Ooni jù láyé ní sí í ló sọ ọ́ di abọ́bakú- Adeyeye Adesiyan Lowa Adimula

Ká ni mi ò tíi di Oloye kí ooni Sijuwade Okunade Olubuse to ku ni.....Lowa Adimula ti Ile Ife

Lowa Adimula, Oba Adeyeye Adekola Adesiyan ni abobaku Oba Ooni Sijuwade Okunade Olubuse keji ti wọn bi lodun 1930 to waja lodun 2015.

O ni pe: Yato si pe pipa eeyan gẹgẹ bii abobaku tabi bẹẹkọ, Ironu pe Ooni Sijuwade Olubuse ti oun fẹran gan an lọ kuro ni kekere.

O so itan igbe aye rẹ, ohun ti oju rẹ ti ri ki Olorun to gbọ adura rẹ ni aafin Sijuwade ni Ile Ife ki Kabiesi to waja.