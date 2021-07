House plenary turns rowdy: Ìjókòó ilé aṣojúṣòfin tòní dàrú, ìjà bẹ́ sílẹ̀

ìṣẹ́jú 33 sẹ́yìn

Atunṣe aba tuntun yii ni Sẹnetọ Sabi Abdullahi lati ipinlẹ Niger gbe silẹ ti Sẹnetọ Ali Ndume si kin in lẹyin lori r lo pese pe ki ajọ eleto idibo INEC gbe lilo imọ ẹrọ fun eto idibo Naijiria ki ajọ to n ri si eto ibanisọrọ naa si mojutoo niwọn igba ti ile aṣofin ba ti buwọ luu.

Ko tutu rara ti ẹni to mu aba fun atunṣe yii sọ ọ ni o t da aarin awọn aṣofin ru to si pin wọn niya ti gbogbo ẹ ariwo.

Lẹyin ti wọn pari ipade idakọnkọ yii, oludari ẹgbẹ to kere julọ, Sẹnetọ Eyinaya Abaribe pe fun ipinya to si n pe Aarẹ wọn nija lori ọrọ naa.

Lẹyin ti wọn dibo ti onikaluku to si ibi to fẹ to si, aṣofin kan naa nile aṣojuṣofin tun yari ti ko sẹni to fẹrẹẹ rii ko ni ijanu afi igba ti adari ile aṣojuṣofin Femi Gbajabiamila paa laṣẹ ko pada sori ijoko rẹ to si ni ki wọn sun ijoko naa siwaju.