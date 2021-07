Infidelity: Wo àwọn ọkùnrin méjì tí wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ ìyàwó wọn nítorí ìfẹ́

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Amọ lẹyin naa lo tọpasẹ iyawo rẹ lọ si ile Sakis to siba a nibi to ti n fọ abọ.

Nibẹ ni iyawo rẹ ti sọ fun pe oun ti ko kuro nile lo ba arakunrin Sakis, eleyii to bi ọkọ rẹ ninu to si bẹrẹ sini dọrẹpọ pẹlu iyawo Sakis to ti kuro ninu ile fun wọn, to si lọ si ile awọn obi rẹ.