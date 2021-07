Electoral act: Òfin ìdìbò tuntun, electoral act tún dá rúkèrúdò sílẹ̀ nílé aṣojú ṣòfin, ẹgbẹ́ alátakò bínú jáde

Oríṣun àwòrán, House of representatives, FRN

Lati Ọjọbọ lawọn aṣofin ti n gbe pẹrẹgi kana fun ara wọn laarin awọn to fọwọ si lilo imọ ẹrọ lati maa fi esi idibo ranṣẹ ati awọn to faramọ ki wọn maa lo ilana alafọwọko ti wọn n lo tẹlẹ.

Rukerudo to waye lori abala kejilelaadọta ti wọn n gbe yẹwo l'Ọjọbọ lo faa ti wọn fi gbe ijoko ile naa so rọ di ọjọ Ẹti.

Ni kete ti Họnọrebu Idris Wase to n lewaju igbimọ apapọ ile to n gbe awọn abala ofin naa yẹwo lọkọọkan ni ile tun daru nigba to lu igi mọ aga pe awọn ti fẹnuko lori abala kejileldọta kan naa.