Husband rapes wife: Angẹ́lì ni ọkọ mi, ó sì fipá bá mi lòpọ̀ títí oyún fi bàjẹ́

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Lalẹ ọjọ igbeyawo rẹ ni ọkọ Safaa to jẹ ẹni ọdun merinlelogbon fipa baa lopo. Èyí si ti jẹ ko farapa laarin ibi itan rẹ sí ikùn, ọrun ọwọ ati ni ẹnu - Ẹ o máa woye pe kayefi leleyii, bawo ni iyawo ṣe n sọ pe ọkọ fipa ba oun lo pọ?

Laipẹ yìí, awọn obinrin lorileede Egypt ti bẹrẹ sí ní la ohun ti wọn ni figbe sita lori oniruuru iwa fifi ipa Ibalopọ fiya jẹ ni eyi tó sì wọpọ laipẹ yii ni ija lati lodi si ifipabanilopo ninu igbeyawo lohun to jẹ eewọ tẹlẹ.

Safaa ni "mo n ṣe nkan oṣu lọwọ ni mi o si ṣetan rara lati ni Ibalopọ lalẹ ọjọ naa, ọkọ mi ro pe mo ni mo n sa fún nini ibaṣepọ to dánmọrán pẹlu oun ni. O ba bẹrẹ si ni lu mi, o kọ ẹwọn irin (Handcuff) si mi lọwọ, o di mi ni ohun ọrọ o si fipa ba mi lopọ".

Amọ Safaa ko lati fi to olopaa leti torí ìbẹrù oju ti awọn ara àdúgbò yóò máa fi woo eyi to wọpọ niluu wọn paapaa bí ẹni naa ba jẹ obinrin.

Laarin ọsẹ melo kan, onírúurú ẹrí lo ti hande koda to fi mọ ojú òpó eedegberin lori Facebook to ṣẹṣẹ dide ti won n pe ni "Speak Up".