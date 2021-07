Obi Cubana: Cubana Chief Priest ra màálù 46 fún ìsìnkú ìyá ọ̀gá rẹ̀

O ni oun ra maalu to pọ bẹẹ lati fi ṣe atilẹyin fun ọga oun to n ṣe isinku iya rẹ.

Bakan naa lo tun sọ pe iye maalu ti oun ra, ni iye ọjọ ori Obi Cubana to jẹ Ọga rẹ.

Taa ni Cubana Chief Priest?

O si tun jẹ olookowo ni ẹka amuludun ati igbafẹ - òun lo ni ile igbafẹ Club Xhrine to wa nilu Owerri, nipinlẹ Imo.

Lẹyin naa lo lọ si ile ẹ̀kọ́ Federal Polytechnic to wa ni Nekede, Owerri, nibẹ lo ti gba iwe ẹri imọ ijinlẹ akọkọ.

Ohun to yẹ ki o mọ nipa Obi Cubana to n ṣe òkú iya rẹ

Ilu Onitsha lo ti lọ si ile ẹ̀kọ́ girama, ko to o lọ si University of Nigeria, Nsuka, nibi to ti gba iwe ẹri ninu imọ oṣelu lọdun 1998.