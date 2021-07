Yoruba Nation: Ẹgbẹ́ VOR ní ìran Yorùbá wà lábẹ́ ewu lábẹ́ ìṣèjọba Buhari

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Ẹgbẹ awọn eekan ọmọ Yoruba, Voice of Reason (VOR) ti kesi aarẹ Buhari lati tẹti si ifẹhọnuhan awọn ọmọ Yoruba to n pe fun idasilẹ Yoruba Nation ati awọn ẹya mii to n beere fun atunto orilẹede Naijiria .